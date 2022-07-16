Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстанский тренер погиб в Кыргызстане
16 Июля 2022 19:33

Казахстанский тренер погиб в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Тренер по легкой атлетике из Казахстана был насмерть сбит на Иссык-Куле в районе села Булан-Соготу сообщает УВД Иссык-Кульской области Кыргызстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 16 июля между селами Булан-Соготу и Бостери. Водитель автомобиля «Лексус-330» допустил боковое столкновение с автомашиной «Ниссан-Микра», после чего сбил казахстанского велосипедиста, ехавшего по обочине. В результате аварии гражданин Казахстана, 1964 г.р. Джузгенбаев Мурат от полученных травм скончался на месте происшествия.

Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале информации ОВД Иссык-Кульского района. Все собранные материалы переданы в следственную службу для дачи юридической оценки. Назначены соответствующие экспертизы и медицинское освидетельствование водителей на предмет употребления спиртных напитков.

Джузгенбаев Мурат являлся старшим тренером по легкой атлетике Алматинской области.


Новости по теме
Восемь человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Водитель и ребенок погибли при ДТП в Карагандинской области
Ребенка на велосипеде сбили насмерть в Нур-Султане
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Двух человек спасли на Капшагайском водохранилище
Выброшенного новорожденного обнаружили в коробке в Караганде
Восемь человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Водитель и ребенок погибли при ДТП в Карагандинской области
Ребенка на велосипеде сбили насмерть в Нур-Султане
Спасшего девочку из выгребной ямы 10-летнего мальчика наградят в Алматинской области
Около 10 тыс. гектаров леса сгорело в Португалии
Спасшего девочку от падения из окна подростка наградил министр по ЧС
Популярное
1 Посольство РК обратилось к студентам российских вузов из Казахстана
2 Коронавирусом заболели 1470 человек в Казахстане
3 Более чем в 15 раз возросло число инфицированных в СКО
4 Поклонники из 36 стран мира купили билеты на концерт Димаша Кудайбергена
5 Товарооборот Казахстана со странами ШОС составил $50 млрд

Лента новостей

Архив