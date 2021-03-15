Казахстанский тренер по художественной гимнастике Наталья Кузнецова празднует юбилей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 марта заслуженный тренер Республики Казахстан, судья международной категории, основатель профессиональной Школы художественной гимнастики Наталья Михайловна Кузнецова отмечет свой юбилей - 70-летие, передает МИА «Казинформ».

Выдающийся тренер родилась в Алупке (Крым), уже в 1968 году стала мастером спорта. Наталья Михайловна с 1999 года является заслуженным тренером РК, 14 лет возглавляла сборную страны по художественной гимнастике (1986 -2000 годы).

Мы поздравляем Наталью Михайловну Кузнецову с круглой датой! Чтобы иметь такое спортивное долголетие, нужно быть не только одаренным человеком, спортом нужно жить, и тому подтверждение послужной список наставника, воспитавшего столько замечательных спортсменов и тренеров, которые сегодня по праву являются гордостью нашей страны.

Более того, Наталья Михайловна продолжает вносить неоценимый вклад в развитие спортивной сферы страны, воспитание подрастающего поколения, популяризацию здорового образа жизни. Двадцать лет назад Кузнецова создала собственную профессиональную школу художественной гимнастики – блестящий пример совокупности вдохновенного творчества, упорного труда, научных, методических, эмпирических знаний. Это стало возможным, благодаря плодотворному сотрудничеству между Натальей Михайловной и генералом-майором Павлом Максимовичем Новиковым - Президентом СК «Баганашил», экс-вице-президентом Национального Олимпийского Комитета РК, бывшим председателем спортивного комитета ЦСКА. Все эти годы учебное заведение базируется в этом спортивном комплексе, оснащённом залами мирового спортивного стандарта. На данный момент в нём тренируются более 500 детей разных возрастов, уровней мастерства и физической подготовки. Школа подготовила членов национальной сборной команды РК, чемпионок Азии, участниц чемпионатов мира, которые достойно представляют честь страны на международном уровне. Из под крыла Натальи Михайловны вышли 5 Мастеров Спорта Международного Класса (МСМК), 21 Мастер Спорта Республики Казахстан (МСРК), 50 Кандидатов в Мастера Спорта (КМС).

Со слов учениц легендарного тренера, Наталья Михайловна отличается индивидуальным подходом к воспитанию будущих гимнасток, у нее особая система подготовки, и не только в спортивном зале, но и в повседневной жизни.

«День за днем, год за годом, десятилетие за десятилетием Наталья Михайловна давала и до сих пор дает каждой своей воспитаннице «жизнь», становление и утверждение целостной личности. Я искренне благодарна ей за все: характер, целеустремленность, трудолюбие, веру и стремление к совершенству, ее неиссякаемое материнское отношение», - сказала Анастасия Журавлева, генеральный директор «Школы художественной гимнастики Натальи Кузнецовой», мастер спорта, судья международной категории, старший тренер молодежной сборной г.Алматы.

Помимо огромной вовлеченности в деятельность Школы, Наталья Михайловна продолжает передавать свой уникальный тренерский опыт и знания, сотрудничая с главной спортивной альма-матер страны - Казахской Академией Туризма и Спорта, в стенах которой регулярно проводятся тренерские семинары и курсы повышения квалификации.

Наталья Михайловна очень благодарна за поздравления от коллег и соратников со всего мира, но одним из самых теплых и ценных для нее являются пожелания бывшей воспитанницы - Алии Юсуповой, а ныне - Президента ОО «Казахстанская федерация гимнастики», заслуженного тренера Казахстана, многократной чемпионки РК, чемпионки Азии и Азиатских игр, заслуженного мастера спорта, участницы Олимпийских игр в Пекине и Афинах, главного тренера Республики Казахстан: «Ваша жизнь - яркий пример того, как целеустремленность, ум и трудолюбие приносят успех и заслуженное уважение. Высоким профессионализмом, самоотдачей и трудолюбием Вы вписали свое имя золотыми буквами в летопись спорта. Наша страна высоко ценит Ваши заслуги перед отечественной художественной гимнастикой. Вы заложили основы для будущих успехов наших казахстанских спортсменов.

В этот замечательный юбилей желаю Вам крепкого здоровья, счастья, реализации намеченных планов, и чтобы Ваши воспитанницы радовали всех мировыми достижениями!».



