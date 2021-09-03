Казахстанский тхэквондист сразился за «бронзу» Паралимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Сегодня на Паралимпиаде в Токио прошел очередной соревновательный день, в рамках которого казахстанский тхэквондист Нурлан Домбаев провел схватку за бронзовую медаль соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В поединке за третье место в категории до 75 килограммов казахстанскому спортсмену противостоял аргентинец Хуан Саморано. Как итог, поединок для нашего спортсмена закончился поражением аргентинцу со счетом 13:12, что не позволило Казахстану получить шестую медаль на этих соревнованиях.

Стоит напомнить, что сборная Казахстана уже имеет в своем активе пять медалей: одно «золото» в пауэрлифтинге (Давид Дегтярев), три «серебра» - в парадзюдо (Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина) и «бронза» - в плавании (Нурдаулет Жумагали). Игры продлятся до 5 сентября.