+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 23 °С
USD 426.34 EUR 505.17
RUB 5.86 CNY 66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанский тхэквондист сразился за «бронзу» Паралимпиады-2020

3 Сентября 2021 18:47
Поделиться:
Казахстанский тхэквондист сразился за «бронзу» Паралимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Сегодня на Паралимпиаде в Токио прошел очередной соревновательный день, в рамках которого казахстанский тхэквондист Нурлан Домбаев провел схватку за бронзовую медаль соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Паралимпиада-2020: казахстанский тхэквондист сразится за «бронзу»
«Барыс» перед стартом в КХЛ сделал заявление о составе и прибытии новичка Молодой силач из Караганды стал чемпионом мира Чемпионат мира по биатл и триатл: С триумфальной победой вернулась сборная Казахстана

В поединке за третье место в категории до 75 килограммов казахстанскому спортсмену противостоял аргентинец Хуан Саморано. Как итог, поединок для нашего спортсмена закончился поражением аргентинцу со счетом 13:12, что не позволило Казахстану получить шестую медаль на этих соревнованиях.

Стоит напомнить, что сборная Казахстана уже имеет в своем активе пять медалей: одно «золото» в пауэрлифтинге (Давид Дегтярев), три «серебра» - в парадзюдо (Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина) и «бронза» - в плавании (Нурдаулет Жумагали). Игры продлятся до 5 сентября.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
Поделиться:
Новости по теме
Паралимпиада-2020: казахстанский тхэквондист сразится за «бронзу»
«Барыс» перед стартом в КХЛ сделал заявление о составе и прибытии новичка
Молодой силач из Караганды стал чемпионом мира
Чемпионат мира по биатл и триатл: С триумфальной победой вернулась сборная Казахстана
Популярное
1 Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
2 Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября
3 Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
4 Невакцинированные не допускаются на работу - новое постановление главного санврача РК
5 Одну из крупных улиц частично перекроют в Алматы
6 Ковидные стационары закрывают в Нур-Султане
Читайте также
«Барыс» перед стартом в КХЛ сделал заявление о составе и прибытии новичка
Команда Казахстана по футболу прибыла в Хельсинки
Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября
Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
Невакцинированные не допускаются на работу - новое постановление главного санврача РК
Одну из крупных улиц частично перекроют в Алматы
Ковидные стационары закрывают в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив