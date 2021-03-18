Казахстанский теннисит Зангар Нурланулы уступил в четвертьфинале международного турнира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы уступил в четвертьфинале международного турнира, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Как сообщили в Федерации, в Пензе продолжается международный турнир «Penza Cup-2021» серии Tennis Europe Junior Tour. В соревнованиях принимают участие 88 спортсменов в возрасте до 14 лет.

Казахстанец Зангар Нурланулы не смог пробиться в полуфинал соревнования. В 1/4 финала в интереснейшей и напряженной игре он уступил первой ракетке турнира, россиянину Павлу Сквороткову со счетом 4:6, 6:0, 5:7.

Можно отметить, что во втором сете Зангар не отдал сопернику ни одного гейма, а в третьей партии в решающий момент фортуна была на стороне соперника. Это только первые шаги Зангара на пути к высокому уровню. Впереди еще много работы, но есть уверенность, что большие победы юного казахстанца ещё впереди.

Ранее сообщалось , что Зангар Нурланулы вышел в четвертьфинал турнира Penza Cup.

Он обыграл во втором круге Марата Салбиева из России со счетом 6:2, 6:1, пробился в 1/4 финала турнира. Завтра Нурланулы сыграет против еще одного представителя России Павла Скворткова. Напомним, 12-летний Зангар в 2018 году стал чемпионом Казахстана среди детей до 10 лет.