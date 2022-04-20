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    21:10, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист завершил выступление в турнире ATP в Белграде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Александр Недовесов завершил выступление в турнире ATP парного разряда в столице Сербии Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Казахстанский теннисист в паре с пакистанцем Айсам-уль-Хаком Куреши потерпел поражение от боснийско-сербского дуэта Томислав Бркич — Никола Качич. Встреча, которая продлилась 1 час и 29 минут, завершилась неудачей Недовесова и Куреши в трех сетах с общим счетом 2:6, 3:6, 9:11.

    За время матча пара Недовесова исполнила одну подачу навылет, совершила две двойные ошибки и выиграла пять очков и три гейма подряд. Встреча проходила на стадии 1/8 финала грунтового турнира.

    Напомним, Александр Недовесов занимает 62 место в рейтинге лучших теннисистов мира по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).


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