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Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы выиграл первый титул ITF Juniors

29 Января 2023, 21:15
Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы выиграл первый титул ITF Juniors

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14-летний казахстанец стал победителем турнира серии ITF Juniors среди игроков до 18 лет в словацком городе Трнава, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финале Зангар одержал волевую победу над местным теннисистом Даниэлем Балашеком 6:4, 3:6, 6:2.

«Все матчи были очень тяжелыми, но я горжусь собой, что смог выиграть дебютный титул ITF в одиночке. Для меня это значимое событие», — заявил Нурланулы.

В прошлом году юный казахстанец закончил год в рейтинге Tennis Europe в 10-ке сильнейших и долгое время лидировал в чемпионской гонке. С декабря прошлого года Зангар перешел в более взрослую возрастную категорию и теперь выступает на турнирах ITF Juniors.


Фото: Федерации тенниса Казахстана


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