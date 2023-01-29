Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы выиграл первый титул ITF Juniors

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14-летний казахстанец стал победителем турнира серии ITF Juniors среди игроков до 18 лет в словацком городе Трнава, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финале Зангар одержал волевую победу над местным теннисистом Даниэлем Балашеком 6:4, 3:6, 6:2.

«Все матчи были очень тяжелыми, но я горжусь собой, что смог выиграть дебютный титул ITF в одиночке. Для меня это значимое событие», — заявил Нурланулы.

В прошлом году юный казахстанец закончил год в рейтинге Tennis Europe в 10-ке сильнейших и долгое время лидировал в чемпионской гонке. С декабря прошлого года Зангар перешел в более взрослую возрастную категорию и теперь выступает на турнирах ITF Juniors.

Фото: Федерации тенниса Казахстана