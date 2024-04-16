Казахстанский теннисист взлетел в мировом рейтинге после сенсации

Теннисист из Казахстана Бейбит Жукаев существенно улучшил свое положение в обновленном рейтинге ATP в парном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Жукаев поднялся на 281 позицию и теперь занимает 991-е место. Напомним, на прошлой неделе Бейбит в паре со швейцарцем Антуаном Беллье дошли до четвертьфинала турнира в Морелосе (Мексика), сенсационно обыграв американцев Райана Сеггермана и Патрика Трхача — 7:6, 6:7, 12:10.

Что касается положения Бейбита Жукаева в рейтинге ATP в одиночном разряде, то там он занимает 189-е место — за прошедшую неделю казахстанец отыграл три позиции. Завтра Жукаев начнет выступление на турнире в Акапулько (Мексика).