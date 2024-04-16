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    04:50, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстанский теннисист взлетел в мировом рейтинге после сенсации

    Sports.kz
    Фото: Sports.kz

    Теннисист из Казахстана Бейбит Жукаев существенно улучшил свое положение в обновленном рейтинге ATP в парном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Жукаев поднялся на 281 позицию и теперь занимает 991-е место. Напомним, на прошлой неделе Бейбит в паре со швейцарцем Антуаном Беллье дошли до четвертьфинала турнира в Морелосе (Мексика), сенсационно обыграв американцев Райана Сеггермана и Патрика Трхача — 7:6, 6:7, 12:10.

    Что касается положения Бейбита Жукаева в рейтинге ATP в одиночном разряде, то там он занимает 189-е место — за прошедшую неделю казахстанец отыграл три позиции. Завтра Жукаев начнет выступление на турнире в Акапулько (Мексика).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Казахстан Теннис
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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