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    14:16, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Казахстанский теннисист вышел в третий круг «Челленджера» в Италии

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Перудже (Италия) продолжается международный теннисный турнир серии «Челленджер». В турнире принимает участие казахстанский теннисист Тимофей Скатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Во втором круге турнира, Скатов одержал убедительную победу над представителем Аргентины Ренсо Оливо со счетом 7:5, 7:5.

    В следующем матче казахстанец встретится с хорватом Нино Сердарушичем


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