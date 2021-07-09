14:16, 09 Июль 2021 | GMT +6
Казахстанский теннисист вышел в третий круг «Челленджера» в Италии
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Перудже (Италия) продолжается международный теннисный турнир серии «Челленджер». В турнире принимает участие казахстанский теннисист Тимофей Скатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Во втором круге турнира, Скатов одержал убедительную победу над представителем Аргентины Ренсо Оливо со счетом 7:5, 7:5.
В следующем матче казахстанец встретится с хорватом Нино Сердарушичем