Казахстанский теннисист вышел в третий круг «Челленджера» в Италии

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Перудже (Италия) продолжается международный теннисный турнир серии «Челленджер». В турнире принимает участие казахстанский теннисист Тимофей Скатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Во втором круге турнира, Скатов одержал убедительную победу над представителем Аргентины Ренсо Оливо со счетом 7:5, 7:5.

В следующем матче казахстанец встретится с хорватом Нино Сердарушичем