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    22:40, 28 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист вышел в следующий круг «Челленджера» в Португалии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов успешно стартовал в турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в португальском Ойраэше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В игре с 24-летним местным теннисистом Тьяго Какао казахстанский спортсмен одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:1. Матч продлился один час и 34 минуты.

    Во время встречи Скатов не подал ни одной подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки, выиграл восемь очков и восемь геймов подряд.

    Таким образом, 21-летний казахстанец вышел в 1/8 финала «Челленджера».

    Стоит отметить, что в следующем раунде Скатов встретится победителем пары Тьяго Монтейро — Джанмарко Морони.

    Напомним, Тимофей Скатов поднялся сразу на 28 строк в рейтинге ATP и ворвался в ТОП-200 под 193 номером.


    Теги:
    Португалия Спорт Теннис
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