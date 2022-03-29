Казахстанский теннисист вышел в следующий круг «Челленджера» в Португалии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов успешно стартовал в турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в португальском Ойраэше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В игре с 24-летним местным теннисистом Тьяго Какао казахстанский спортсмен одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:1. Матч продлился один час и 34 минуты.

Во время встречи Скатов не подал ни одной подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки, выиграл восемь очков и восемь геймов подряд.

Таким образом, 21-летний казахстанец вышел в 1/8 финала «Челленджера».

Стоит отметить, что в следующем раунде Скатов встретится победителем пары Тьяго Монтейро — Джанмарко Морони.

Напомним, Тимофей Скатов поднялся сразу на 28 строк в рейтинге ATP и ворвался в ТОП-200 под 193 номером.