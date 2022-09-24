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    19:43, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист вышел в полуфинал турнира в Португалии

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов сыграл в четвертьфинале турнира одиночного разряда мужского «Челленджера» в португальской Браге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В четвертьфинале в матче с испанским теннисистом Карлосом Табернером (121-я ракетка мира) Скатов одержал победу в двух сетах со счетом 7:6, 6:0. Матч продлился один час и 58 минут.

    Во время игры Тимофей (242-я ракетка мира) не исполнил ни одной подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки, а также выиграл шесть очков и семь геймов подряд.

    Казахстанский теннисист 22-го сентября с тем же Табернером вышел в полуфинал парного турнира в Португалии.



    Фото: sports.kz





    Теги:
    Спорт Португалия Теннис
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