Казахстанский теннисист вышел в полуфинал турнира в Португалии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов сыграл в четвертьфинале турнира одиночного разряда мужского «Челленджера» в португальской Браге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинале в матче с испанским теннисистом Карлосом Табернером (121-я ракетка мира) Скатов одержал победу в двух сетах со счетом 7:6, 6:0. Матч продлился один час и 58 минут.

Во время игры Тимофей (242-я ракетка мира) не исполнил ни одной подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки, а также выиграл шесть очков и семь геймов подряд.

Казахстанский теннисист 22-го сентября с тем же Табернером вышел в полуфинал парного турнира в Португалии.









Фото: sports.kz











