Казахстанский теннисист вышел в полуфинал турнира в Аргентине

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (235-е место в рейтинге ATP) продолжает успешно выступать на «Челленджере» в Буэнос-Айресе (Аргентина), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинале Попко в трех сетах обыграл аргентинца Романа Андреса Бурручагу (349-е место) — 7:5, 0:6, 6:2. В полуфинале казахстанец встретится с еще одним местным теннисистом, победителем матча Ренцо Оливо (169-е место) — Уго Карабельи Камило (118-е).

Ранее по ходу турнира Дмитрий Попко победил аргентинца Сантьяго Родригеса (164-е место) — 7:6, 0:6, 7:5 — и бразильца Лейте Уилсона (482-е место) — 6:4, 6:3. Призовой фонд турнира в Буэнос-Айресе составляет $53 120.



Фото: sports.kz