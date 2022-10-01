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    05:21, 01 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист вышел в полуфинал турнира в Аргентине

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (235-е место в рейтинге ATP) продолжает успешно выступать на «Челленджере» в Буэнос-Айресе (Аргентина), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В четвертьфинале Попко в трех сетах обыграл аргентинца Романа Андреса Бурручагу (349-е место) — 7:5, 0:6, 6:2. В полуфинале казахстанец встретится с еще одним местным теннисистом, победителем матча Ренцо Оливо (169-е место) — Уго Карабельи Камило (118-е).

    Ранее по ходу турнира Дмитрий Попко победил аргентинца Сантьяго Родригеса (164-е место) — 7:6, 0:6, 7:5 — и бразильца Лейте Уилсона (482-е место) — 6:4, 6:3. Призовой фонд турнира в Буэнос-Айресе составляет $53 120.


    Фото: sports.kz


    Теги:
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