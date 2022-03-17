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    10:43, 17 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист вышел в полуфинал крупного турнира в США

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Андрей Голубев продолжает успешно выступать в парных соревнованиях на турнире в американском Индиан-Уэллсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В четвертьфинале казахстанец вместе с немцем Александром Зверевым отпраздновали победу над местным тандемом Тэйлор Харри Фриц/Томми Пол — 6:4, 7:6 (3). Матч продолжался 1 час и 29 минут.

    За выход в решающий поединок Голубев и Зверев встретятся с победителями противостояния Джон Изнер/Джек Сок — Фелисиано Лопес/Стефанос Циципас.

    Напомним, на предыдущей стадии дуэт представителя Казахстана победил пару Марсело Аравело (Аргентина) и Жан-Жюльен Ройер (Голландия) — 7:6, 6:3.


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