Казахстанский теннисист вышел в полуфинал крупного турнира в США

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Андрей Голубев продолжает успешно выступать в парных соревнованиях на турнире в американском Индиан-Уэллсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинале казахстанец вместе с немцем Александром Зверевым отпраздновали победу над местным тандемом Тэйлор Харри Фриц/Томми Пол — 6:4, 7:6 (3). Матч продолжался 1 час и 29 минут.

За выход в решающий поединок Голубев и Зверев встретятся с победителями противостояния Джон Изнер/Джек Сок — Фелисиано Лопес/Стефанос Циципас.

Напомним, на предыдущей стадии дуэт представителя Казахстана победил пару Марсело Аравело (Аргентина) и Жан-Жюльен Ройер (Голландия) — 7:6, 6:3.

