Казахстанский теннисист вышел в полуфинал «Челленджера» в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Александр Недовесов прошел в полуфинал парного разряда мужского «Челленджера», который в эти дни проходит в испанской Марбелье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Sports.kz.

Недовесов в дуэте с пакистанским теннисистом Айсам-уль-Хаком Куреши обыграл испанско-швейцарскую пару Пабло Андухар — Станислас Вавринка, который был третьей ракеткой мира одиночного разряда в 2014 году.

Матч завершился победой Недовесова и его партнера со счетом 6:1, 7:6. Игра продлилась всего один час и восемнадцать минут.

Во время матча пара Недовесова подала три подачи навылет, совершила две двойные ошибки и выиграла семь очков и три гейма подряд.

Стоит отметить, что Недовесов и Куреши в 1/8 финала обыграли пару Рафаэль Матос — Давид Вега-Эрнандес.