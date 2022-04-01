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    22:21, 31 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист вышел в полуфинал «Челленджера» в Испании

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Александр Недовесов прошел в полуфинал парного разряда мужского «Челленджера», который в эти дни проходит в испанской Марбелье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Sports.kz.

    Недовесов в дуэте с пакистанским теннисистом Айсам-уль-Хаком Куреши обыграл испанско-швейцарскую пару Пабло Андухар — Станислас Вавринка, который был третьей ракеткой мира одиночного разряда в 2014 году.

    Матч завершился победой Недовесова и его партнера со счетом 6:1, 7:6. Игра продлилась всего один час и восемнадцать минут.

    Во время матча пара Недовесова подала три подачи навылет, совершила две двойные ошибки и выиграла семь очков и три гейма подряд.

    Стоит отметить, что Недовесов и Куреши в 1/8 финала обыграли пару Рафаэль Матос — Давид Вега-Эрнандес.


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