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    14:34, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Португалии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев в паре с голландцем Гленном Смитсом вышел в четвертьфинал челленджера в Оэйраше (Португалия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/8 финала Денис Евсеев (389-е место в парном разряде) и Гленн Смитс (335-е место) встречались с чешским дуэтом Марек Генгель (236-е место) / Лукаш Росол (272-е) и одержали уверенную победу в двух сетах — 6:3, 6:2.

    В четвертьфинале Евсеев и Смитс сыграют с победителем матча Тьягу Касау (Португалия, 1128-е место) / Фабиу Коэлью (Португалия, 475-е место) — Марко Бортолотти (Италия, 159-е место) / Арджун Кадхе (Индия, 178-е).

    Призовой фонд турнира в Оэйраше составляет 45 730 евро. Победитель заработает 2670 евро и 80 рейтинговых очков.


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