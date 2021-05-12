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    01:28, 12 Май 2021 | GMT +6

    Казахстанский теннисист вышел в четвертьфинал парного турнира в Хорватии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко в паре с Алехандро Табило из Чили вышел в четвертьфинал парного разряда международного турнира в Загребе (Хорватия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Их соперниками были американцы Натан Паша и Макс Шнур. Встреча продолжалась один час 26 минут. Первый сет закончился со счетом 4:6 в пользу спортсменов из США, во втором сете и третьем сете победу одержали Попко и Табило (6:1, 10:7). Общий счет встречи 2:1 в пользу казахстанца и чилийца.

    Напомним, что теннисист из Казахстана занимает 193-ю строчку мирового рейтинга АТР.



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