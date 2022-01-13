Казахстанский теннисист вышел в 1/4 финала турнира в Австралии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты продолжают успешное выступление на австралийских кортах. Часть из них активно пробивается в основную сетку Australian Open, другая выступает на других соревнованиях. Казахстанский спортсмен Александр Недовесов вышел в 1/4 финала турнира серии ATP 250 в Сиднее в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского Комитета.
Александр Недовесов пробился в 1/4 финала турнира серии ATP 250 в Сиднее в парном разряде.
Он выступает в паре с пакистанцем Айсам-уль-Хакомом Куреши. В первом круге они обыграли дуэт Марсело Аревало (Сальвадор) и Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды). Итоговый счет составил 7:6, 6:4.
В следующем круге им будут противостоять Филип Полашек (Словакия) и Джон Пирс (Австралия).
Напомним, Александр Недовесов занимает 72 строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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