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Казахстанский теннисист вышел в 1/4 финала турнира в Австралии

13 Января 2022 08:27
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Казахстанский теннисист вышел в 1/4 финала турнира в Австралии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты продолжают успешное выступление на австралийских кортах. Часть из них активно пробивается в основную сетку Australian Open, другая выступает на других соревнованиях. Казахстанский спортсмен Александр Недовесов вышел в 1/4 финала турнира серии ATP 250 в Сиднее в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского Комитета.

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Александр Недовесов пробился в 1/4 финала турнира серии ATP 250 в Сиднее в парном разряде.

Он выступает в паре с пакистанцем Айсам-уль-Хакомом Куреши. В первом круге они обыграли дуэт Марсело Аревало (Сальвадор) и Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды). Итоговый счет составил 7:6, 6:4.

В следующем круге им будут противостоять Филип Полашек (Словакия) и Джон Пирс (Австралия).

Напомним, Александр Недовесов занимает 72 строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).


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