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Казахстанский теннисист вылетел с юниорского Australian Open-2022
25 Января 2022 12:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16-летний казахстанский теннисист Максим Батютенко провел матч 1/16 финала юниорского Australian Open-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В своей второй игре на турнире в Мельбурне Батютенко уступил посеянному под седьмым номером Эдасу Бутвилосу из Литвы в двух партиях — 6:7 (5), 3:6.
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