8 Мая 2022 17:00

Казахстанский теннисист выиграл юниорский турнир в Душанбе

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - В Душанбе завершился турнир четвертой категории среди игроков до 18 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Финальные матчи у мальчиков - и в одиночке, и в паре - получились чисто казахстанскими. В решающей игре одиночного разряда 17-летний алматинец Даниил Фелькер встретился с 14-летним Амиром Омархановым. Борьба за титул получилась эмоциональной и насыщенной. Победителем стал Даниил, который одолел уроженца Караганды со счетом 6:2, 0:6, 6:2.

В парном финале Даниил в дуэте с Олегом Гусаковым (Алматы), и также в трех сетах, сломил сопротивление Артура Хайрутдинова (Актобе) и Ерасыла Ердильды (Кызылорда) – 6:4, 2:6, 10:8.

Между тем, в Актобе завершился турнир второй категории под эгидой Азиатской федерации тенниса среди игроков до 14 лет. Обладательницей золотой медали стала столичная спортсменка Альбина Какенова. В финале она одержала победу над карагандинкой Аделиной Маманфиной со счётом 6:1, 6:2. Третье место заняла Адия Омарбек из Нур-Султана.

Актюбинки Ева Корышева и Аружан Дандаева - чемпионки парного разряда. В решающей встрече они были сильнее пары Татьяна Иванова (Нур-Султан) / Сабина Шухратова (Шымкент) – 6:4, 6:4. Бронзовые призёры соревнования - Аделина Маманфина (Караганда)/ Адия Омарбек (Нур-Султан).

У мальчиков в одиночном разряде все призовые места забрали представители города Нур-Султана. По итогам финального матча победителем стал Ярослав Пшеничный, обыгравший Кайроллу Мансура в двух сетах со счетом 6:1, 6:1. На третьем месте расположился Олжас Есеналы.

Первое место в парном разряде у юношей заняли Мансур Кайролла и Олжас Есеналы. Серебро досталось Шынгысу Турлыбеку (Шымкент)/ Таиру Кайретдинову (Кокшетау). Обладателями бронзы стали Мансур Саинов (Актобе) и Рамазан Шагатаев (Караганда).