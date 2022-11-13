Казахстанский теннисист выиграл турнир в Словакии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов стал победителем «челленджера» в Братиславе (Словакия) в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Недовесов выиграл турнир в дуэте с украинцем Денисом Молчановым. В финале они в трех сетах обыграли чешских теннисистов Петра Ноузу и Эндрю Полсена — 4:6, 6:4, 10:6. Ранее по ходу турнира Недовесов и Молчанов также победили хорватов Ивана и Матея Сабановых — 6:4, 6:7, 10:7, дуэт Виктор Дурасович (Норвегия) / Патрик Никлас-Салминен (Финляндия) — 6:4, 6:1 и пару Франко Скугор (Хорватия) / Игор Зеленай (Словакия) — 7:6, 7:6.

Добавим, что в октябре Александр Недовесов был близок к более престижному титулу, однако в паре со своим соотечественником Александром Голубевым проиграл в полуфинале турнира ATP в Базеле (Швейцария).