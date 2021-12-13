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Казахстанский теннисист выиграл престижный турнир в Индии

13 Декабря 2021 21:49
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Казахстанский теннисист выиграл престижный турнир в Индии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Пуна состоялся престижный турнир первой категории серии ITF Juniors до 18 лет, на котором воспитанник карагандинской школы тенниса Максим Батютенко обыграл своего соперника в двух сетах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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В финале казахстанец в двух сетах менее чем за час обыграл местного игрока Сахеба Содхи со счетом 6:2, 6:1.

В соревновании принимали участие теннисисты из Кореи, Японии, США, Казахстана, Таиланда, Тайваня и Индии.

«Ощущения смешанные. Я еще до конца не понял, что сделал, но чувствую радость и счастье! Спасибо всему тренерскому составу, ведь это наша общая победа! Сейчас меня ждёт небольшой отдых и сборы перед поездкой в Австралию, где я, скорее всего, сыграю в квалификации юниорского Australian Open».

Отметим, что это второй титул Максима в нынешнем сезоне в одиночном разряде.


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#Спорт   #Индия   #Теннис  
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