30 Августа 2022 11:20

Казахстанский теннисист выиграл первый матч на турнире US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг открытого чемпионата США. На старте турнира он обыграл француза Юго Гастона со счетом 6:4, 6:4, 6:4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

Продолжительность встречи составила 1:46. За это время Бублик сделал 13 подач навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Гастона 1 эйс, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Как сообщается на сайте Championat.com, в следующем круге Александр Бублик встретится с испанцем Пабло Каррьеньо-Бустой, который в своем матче первого круга обыграл австрийца Доминика Тима.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн. Действующим победителем турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года одержал победу над сербом Новаком Джоковичем.

Ранее казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел дебютный матч квалификации открытого чемпионата США (US Open) одиночного разряда в Нью-Йорке. Он встретился с аргентинским теннисистом Николасом Кикером, который является 235 ракеткой мира, и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:7. В третьем сете при счете 4:0 в пользу казахстанца аргентинец отказался от продолжения матча.

Фото: ktf.kz