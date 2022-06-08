8 Июня 2022 17:46

Казахстанский теннисист выиграл на старте турнира в Штутгарте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Александр Недовесов провел первый матч турнира парного разряда в немецком Штутгарте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанский теннисист в паре с пакистанцем Айсам-уль-Хаком Куреши одержал победу над австралийско-словацким дуэтом Джон Пирс — Филип Полашек.

Встреча, которая продлилась 1:21, завершилась победой Недовесова и Куреши в двух сетах с общим счетом 7:6, 6:4.

За время матча пара Недовесова исполнила девять подач навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и выиграла пять очков и один гейм подряд.

Встреча проходила на стадии 1/8 травяного турнира.