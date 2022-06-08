03:00
8 Июня 2022 17:46
Казахстанский теннисист выиграл на старте турнира в Штутгарте
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Александр Недовесов провел первый матч турнира парного разряда в немецком Штутгарте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Казахстанский теннисист в паре с пакистанцем Айсам-уль-Хаком Куреши одержал победу над австралийско-словацким дуэтом Джон Пирс — Филип Полашек.
Встреча, которая продлилась 1:21, завершилась победой Недовесова и Куреши в двух сетах с общим счетом 7:6, 6:4.
За время матча пара Недовесова исполнила девять подач навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и выиграла пять очков и один гейм подряд.
Встреча проходила на стадии 1/8 травяного турнира.
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