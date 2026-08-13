Казахстанский теннисист вышел в полуфинал ATP Challenger 50 в Астане

Григорий Ломакин вышел в полуфинал парного турнира ATP Challenger 50, который проходит в Астане в рамках традиционного «Кубка Президента», передает агентство Kazinform.

В четвертьфинале казахстанско-российский дуэт встретился с китайцем Цзе Цуем и украинцем Вадимом Урсу. Ломакин и Бар-Бирюков уверенно выиграли матч в двух сетах — 6:2, 6:1.

Поединок продолжался 50 минут. За это время победители сделали четыре эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из 11 заработанных.

В полуфинале Ломакин и Бар-Бирюков сыграют против аргентинца Лусио Ратти и китайского теннисиста Суня Фацзина. Матч состоится 14 августа.

Григорий Ломакин остается единственным представителем Казахстана, продолжающим выступление на турнире в Астане. Ранее Амир Омарханов завершил борьбу в одиночном и парном разрядах, где выступал вместе с Даниалом Рахматуллаевым. В одиночной сетке также выбыл Бейбит Жукаев.

Ранее Елена Рыбакина вышла в финал турнира WTA 1000 в Торонто. Казахстанский тяжелоатлет Нуржан Жумабай завоевал два золота и установил два рекорда Азии.