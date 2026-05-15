KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Казахстанский теннисист вышел в финал турнира в Индии

    Представитель команды Казахстана по теннису Григорий Ломакин вышел в финал международного турнира в Бангалоре (Индия), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Григорий Ломакин пробился в финал теннисного турнира в Индии
    Фото: НОК

    Спортсмен поборется за титул в парном разряде.

    В полуфинале Григорий Ломакин и Павел Бар-Бирюков (Россия) оказались сильнее дуэта Мукундр Сасикумар/Адиль Калианпур (Индия).

    Матч завершился со счетом 7:6, 7:6.

    В решающей игре соперниками Ломакина и Бар-Бирюкова станут Ники Калиянда Пунача и Сакет Минени (Индия).

    Ранее сообщалось, что в Актау стартовала серия рейтинговых соревнований ITF Wheelchair Tennis Tour, состоящая из трех последовательных турниров. На корты выйдут более 60 профессиональных игроков из Европы и Азии, включая сильнейших теннисистов Казахстана.

    Спорт Теннис спортсмены Казахстана
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор