Казахстанский теннисист уступил на старте турнира в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по теннису Григорий Ломакин не смог пробиться во второй круг турнира в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он стартовал против россиянина Андрея Чепелева.

Их матч продолжался два сета, по итогам которых победу праздновал соперник. Итоговый счет - 7:5, 6:4 в пользу Чепелева.