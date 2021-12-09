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Казахстанский теннисист уступил на старте турнира в Турции

9 Декабря 2021 17:12
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Казахстанский теннисист уступил на старте турнира в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по теннису Григорий Ломакин не смог пробиться во второй круг турнира в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Он стартовал против россиянина Андрея Чепелева.

Их матч продолжался два сета, по итогам которых победу праздновал соперник. Итоговый счет - 7:5, 6:4 в пользу Чепелева.


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#Спорт   #Теннис  
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