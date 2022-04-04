Казахстанский теннисист установил личный рекорд в рейтинге ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На первом месте остался серб Новак Джокович, вторую строчку занимает представитель РФ Даниил Медведев, на третью позицию поднялся немецкий спортсмен Александр Зверев.

Сильнейший из казахстанских теннисистов Александр Бублик потерял четыре строчки и стал 37-м. Михаил Кукушкин сместился на одну позицию — 160-й. Дмитрий Попко улучшил свое положение на шесть отметок и занял 169-е место.

Лидером парного разряда стал британец Джо Сэлисбери, на второе место вышел Раджив Рам из США, третий — хорват Мате Павич.

Казахстанец Андрей Голубев поднялся на рекордную для себя позицию в парном табеле о рангах — 24-ю. Александр Недовесов стал выше на одну строчку — 62-й, Бублик потерял одну отметку — 67-й.





Фото: sports.kz







