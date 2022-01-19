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Казахстанский теннисист третью неделю удерживает лидерство в чемпионской гонке «Мастерса»

19 Января 2022 11:23
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Казахстанский теннисист третью неделю удерживает лидерство в чемпионской гонке «Мастерса»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Организация Tennis Europe (TE) опубликовала обновлённый рейтинг к Junior Masters, который пройдёт осенью 2022 года в Монте-Карло , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

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Среди игроков до 14 лет, по-прежнему, лучшим является казахстанец Зангар Нурланулы. На этой неделе наш теннисист примет участие в турнире супер категории Les Petits As юниорского ТЕ-тура.

Junior Masters проходит на легендарных грунтовых кортах клуба в Монте-Карло, где также проводят культовый ATP Masters 1000, Rolex Monte-Carlo Masters.

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#Спорт   #Теннис  
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