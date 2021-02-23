НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Тимофей Скатов закончил выступления на Forte Challenger 100, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В матче первого круга 20-летний казахстанец в драматичном, трехчасовом матче уступил седьмой ракетке турнира Мартину Клижану из Словакии – 4:6, 6:4, 6:7.

В Федерации сообщили, что первый сет записал в свой актив словацкий теннисист. Но казахстанец продемонстрировал характер и смог включиться в борьбу в следующей партии: в первом гейме второго сета Клижан взял подачу соперника и вышел вперед, однако, в восьмом гейме Скатов с третьей попытки реализовал брейк-пойнт и сравнял счет. Потерявший окончательно нить игры словак, стал много ошибаться, чем непременно воспользовался Тимофей, который забрал партию в свою пользу – 6:4.

В начале третьего игрового отрезка Скатов отдал свою подачу. Но, в шестом гейме наш теннисист сделал ребрейк. Здесь началось что-то невероятное: соперники брали гейм за геймом, не желая отдавать победу. Дело дошло до тай-брейка. В нужный момент Клижан «включил» первую подачу и вышел вперед. При счете 4:3 в свою пользу Скатов не смог удержать свою подачу. Сделанный брейк оживил Мартина, следующие розыгрыши он провел активно и оформил тяжелую победу - 7:6.

Игра продлилась 3 часа 16 минут, казахстанский теннисист выполнил семь эйсов, при одной ошибке на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 19.