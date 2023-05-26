Казахстанский теннисист Тимофей Скатов впервые пробился в основную сетку «Ролан Гаррос»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (147-я ракетка мира) провел финальный матч квалификации Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ФТК.

Тимофей Скатов (147 АТР) в финале квалификации Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос-2023») вырвал победу у бразильца Фелипе Мелигени Родригес Алвеса (165 АТР) со счетом 2:6, 7:5, 6:3 и впервые в карьере вышел в основу грунтового Шлема.

Матч продолжался 2 часа и 13 минут. Во второй партии казахстанец проигрывал со счетом 2:4, но уроженец города Петропавловска продемонстрировал волю к победе и достиг на сегодняшний момент самого значимого успеха в своей карьере.

Имя первого соперника в Париже Тимофей Скатов узнает после завершения всех матчей квалификации.