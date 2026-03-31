Казахстанский теннисист Тимофей Скатов получил путевку в основную сетку турнира в Марокко

В финале отборочных состязаний казахстанский теннисист обыграл Моэ Эшарги из Туниса (141-е место в рейтинге АТР). Обе партии завершились со счетом 6:3.

В борьбе, продолжавшейся более полутора часов, Скатов вместе с пятью эйсами не упустил три из девяти брейк-пойнтов. Эшарги ограничился шестью эйсами.

Таким образом, Тимофей Скатов получил путевку в основную сетку турнира.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире категории WTA 1000 в американском Майами и сыграет против второй ракетки мира Елены Рыбакиной.

Напомним, ранее Елена Рыбакина впервые в своей карьере и в истории казахстанского тенниса стала второй ракеткой мира.