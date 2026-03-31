    18:44, 30 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанский теннисист Тимофей Скатов получил путевку в основную сетку турнира в Марокко

    Казахстанский теннисист, 195-я ракетка мира Тимофей Скатов успешно прошел квалификацию турнира в Марракеше (Марокко) ATP 250, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Тимофей Скатов
    Фото: ФТК

    В финале отборочных состязаний казахстанский теннисист обыграл Моэ Эшарги из Туниса (141-е место в рейтинге АТР). Обе партии завершились со счетом 6:3.

    В борьбе, продолжавшейся более полутора часов, Скатов вместе с пятью эйсами не упустил три из девяти брейк-пойнтов. Эшарги ограничился шестью эйсами. 
    Таким образом, Тимофей Скатов получил путевку в основную сетку турнира.

    Ранее сообщалось, что вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире категории WTA 1000 в американском Майами и сыграет против второй ракетки мира Елены Рыбакиной.

    Напомним, ранее Елена Рыбакина впервые в своей карьере и в истории казахстанского тенниса стала второй ракеткой мира.

    Муратбек Макулбеков
