Казахстанский теннисист Тимофей Скатов обновил личный рекорд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Тимфей Скатов обновил личный рекорд, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкй на пресс-службу Федераци тенниса Казахстана (ФТК).

В ФТК отметили, что в Национальном теннисном центре набирает обороты турнир Forte Challenger 125. Трансляции всех матчей в прямом эфире одновременно с двух кортов можно смотреть на сайте ktf.kz.

Тимофей Скатов, получивший от организаторов wild card, впервые в карьере вышел во второй круг турнира серии «Челленджер» уровня 125. В стартовой игре казахстанец одолел соотечественника Дмитрия Попко со счётом 6:4, 6:4. В матче, продолжавшемся 1 час и 53 минуты, соперники часто ошибались на своих подачах. Скатов сделал пять брейков, Попко – три. Дмитрий к тому же сделал пять двойных ошибок, в то время как Тимофей - две. Единственный компонент, в котором Попко превзошел Скатова – количество эйсов: пять против трёх. За выход в четвертьфинал Тимофей поборется с австрийцем Себастианом Офнером, который в первом круге одолел россиянина Евгения Донского.

Александр Недовесов не сумел пробиться во второй круг. Один из лидеров казахстанского тенниса в двух сетах уступил украинцу Владиславу Манафову – 5:7, 3:6.

На Forte Challenger 125 начались и игры парного разряда. Два Дениса – казахстанец Евсеев и Истомин из Узбекистана - уступили первым сеянным американцам Джексону Уизроу/Натаниэлу Лэммонсу – 1:6, 6:4, 7:10.



