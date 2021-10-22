Казахстанский теннисист сыграет в полуфинале парного турнира АТР в Бельгии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Александр Недовесов и его украинский напарник Денис Молчанов вышли в 1/2 финала турнира АТР категории 250 European Open в Антверпене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В четвертьфинальном матче против Федерико Дельбониса из Аргентины и испанца Давида Веги Александр и Денис взяли первый сет со счетом 6:3.

В начале второй партии Дельбонис обратился за помощью к медикам и, в итоге, принял решение отказаться от дальнейшей борьбы. Соперниками Недовесова и Молчанова в полуфинале станут вторые сеянные турнира - французы Николя Маю/Фабрис Мартан.

Напомним, Александр Недовесов занимает 77 строчку в парном разряде рейтинга лучших игроков мира.