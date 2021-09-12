Казахстанский теннисист стал победителем парного разряда «Челленджера» в Киеве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов в паре с бразильцем Орландо Лужом стал победителем «Челленджера» в Киеве (Украина), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В финале мужского парного разряда Александр и Орландо выиграли у украинского дуэта Денис Молчанов/Сергей Стаховский в двух сетах. Итоговый счет — 6:4, 6:4.

Встреча продлилась час и 7 минут. За это время Недовесов и Луж сделали три эйса и реализовали столько же брейк-поинтов.

Отметим, что Александр и Орландо были первыми номерами в парном разряде «Челленджера» в Киеве.

К слову, для Недовесова это уже седьмой титул в нынешнем сезоне. Все они были добыты в парном разряде.

«После победы ощущения отличные. Меня переполняют эмоции. Хочу сказать спасибо Орландо за потрясающую игровую неделю. На победной позитивной ноте, теперь можно ехать домой в Нур-Султан на турнир Astana Open. Дома всегда играть приятно, ощущения невероятные», - отметил Недовесов.



Ранее сообщалось, что сегодня казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с украинкой Валерией Страховой стала чемпионкой парного разряда турнира серии ITF W 25 во Франции.



