Казахстанский теннисист стал победителем парного разряда «Челленджера» в Киеве
В финале мужского парного разряда Александр и Орландо выиграли у украинского дуэта Денис Молчанов/Сергей Стаховский в двух сетах. Итоговый счет — 6:4, 6:4.
Встреча продлилась час и 7 минут. За это время Недовесов и Луж сделали три эйса и реализовали столько же брейк-поинтов.
Отметим, что Александр и Орландо были первыми номерами в парном разряде «Челленджера» в Киеве.
К слову, для Недовесова это уже седьмой титул в нынешнем сезоне. Все они были добыты в парном разряде.
«После победы ощущения отличные. Меня переполняют эмоции. Хочу сказать спасибо Орландо за потрясающую игровую неделю. На победной позитивной ноте, теперь можно ехать домой в Нур-Султан на турнир Astana Open. Дома всегда играть приятно, ощущения невероятные», - отметил Недовесов.
Ранее сообщалось, что сегодня казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с украинкой Валерией Страховой стала чемпионкой парного разряда турнира серии ITF W 25 во Франции.