РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:32, 03 Июль 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист стал победителем «Челленджера» в Испании

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко в паре с турком Алтугом Челикбилеком завоевал трофей на турнире в Малаге (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Prosports.kz.

    В финале «Челленджера», казахстанско-турецкому дуэту противостояла пара израильтянина Даниэля Цукермана и эквадорца Эмилио Гомеса. В первом сете, дуэт Д. Попко уступил на тайм-брейке 6:7, но затем им удалось перевернуть ход матча 6:4, 10:6. Матч длился 3,5 часа.

    Д. Попко и А. Челикбилек провели 6 подач на вылет и допустили три двойные ошибки, также им удалось реализовать 3 из 6 брейк-поинтов.

    Ранее сообщалось, что в матче 1/8 финала турнира Д. Попко в паре с А. Челикбилеком одержал победу над филиппинско-американским дуэтом Рубен Гонсалес – Риз Штальдер в трех сетах с общим счетом 6:4, 5:7, 10:7 во встрече, которая продлилась 1 час и 37 минут.


    Фото:prosports.kz

    Теги:
    Спорт Теннис Главная
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!