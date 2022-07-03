Казахстанский теннисист стал победителем «Челленджера» в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко в паре с турком Алтугом Челикбилеком завоевал трофей на турнире в Малаге (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Prosports.kz.

В финале «Челленджера», казахстанско-турецкому дуэту противостояла пара израильтянина Даниэля Цукермана и эквадорца Эмилио Гомеса. В первом сете, дуэт Д. Попко уступил на тайм-брейке 6:7, но затем им удалось перевернуть ход матча 6:4, 10:6. Матч длился 3,5 часа.

Д. Попко и А. Челикбилек провели 6 подач на вылет и допустили три двойные ошибки, также им удалось реализовать 3 из 6 брейк-поинтов.

Ранее сообщалось, что в матче 1/8 финала турнира Д. Попко в паре с А. Челикбилеком одержал победу над филиппинско-американским дуэтом Рубен Гонсалес – Риз Штальдер в трех сетах с общим счетом 6:4, 5:7, 10:7 во встрече, которая продлилась 1 час и 37 минут.

Фото:prosports.kz