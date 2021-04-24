00:56, 24 Апрель 2021 | GMT +6
Казахстанский теннисист стал лидером текущего сезона по количеству сделанных эйсов в ATP Tour
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 42-я ракетка мира Александр Бублик выполнил наибольшее количество подач на вылет по итогам четырех месяцев 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
В активе 23-летнего казахстанца 296 эйсов в 24 матчах.
Второй по данному показателю стал австралиец Алексей Попырин — 197 эйсов в 17 матчах, третьим — россиянин Даниил Медведев (195 в 20 матчах).
Далее идут:
4. Андрей Рублев (Россия) — 185 (29)
5. Хуберт Хуркач (Польша) — 171 (21)
6. Александр Зверев (Германия) — 171 (16)
7. Милош Раонич (Канада) — 165 (11)
8. Райли Опелка (США) — 157 (8)
9. Тэйлор Фритц (США) — 156 (19)
10. Ллойд Харрис (ЮАР) – 151 (14)