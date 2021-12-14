Казахстанский теннисист стал лидером чемпионской гонки «Мастерса» Tennis Europe
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организация Tennis Europe (TE) опубликовала обновлённый рейтинг к Junior Masters, который пройдёт осенью 2022 года в Монте-Карло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
Среди игроков до 14 лет на первом месте с 255-ю очками идет казахстанец Зангар Нурланулы, который после обнуления рейтинга 2021 года принял участие в шести турнирах серии TE, в двух из которых праздновал победу в одиночном разряде.
В число ТОП-50 также вошли Демид Горбачёв (36-е место) и Даниэль Тазабеков (45-е место).
Junior Masters — крупное спортивное мероприятие, в котором принимает участие молодая элита европейского тенниса (игроки до 14 и 16 лет), состоящая из 8 лучших юношей и девушек. Среди его бывших чемпионов такие игроки, как Рафаэль Надаль, Ким Клейстерс, Александр Зверев, Белинда Бенчич и другие. Соревнования проходят на легендарных грунтовых кортах клуба в Монте-Карло, также являющегося местом проведения культового ATP Masters 1000, Rolex Monte-Carlo Masters.
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