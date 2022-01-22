Казахстанский теннисист стал абсолютным чемпионом турнира в Вильнюсе

ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - В столице Литвы завершился турнир серии ITF World Tennis Tour M25 с призовым фондом 25 тысяч долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Денис Евсеев порадовал казахстанских болельщиков победами в одиночном и парном разрядах. Денис в дуэте с белорусом Иваном Лютаревичем выиграл в напряженном парном финале у венгров Фабиана Марожана и Петера Файта 6:4, 7:6 (7:4).

В решающем поединке одиночки казахстанец, сеянный под пятым номером, обыграл шестую ракетку соревнования, финна Отто Виртанена – 5:7, 6:3, 7:6 (7:4). Таким образом, Евсеев завоевал свой 18-й трофей ITF, из которых 8 пришлись на одиночный разряд и 10 - на парный.

Благодаря успеху в Литве Денис в понедельник в обновленном рейтинге АТР поднимется на 349-е место.