Казахстанский теннисист совершил стремительный взлет в мировом рейтинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальную версию рейтингов спортсменов одиночного и парного разрядов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохранил испанец Карлос Алькарас, за ним располагаются его соотечественник Рафаэль Надаль и Каспер Рууд из Норвегии.

Казахстанец Александр Бублик остался 43-м. Ближайший к первой сотне из отечественных теннисистов Тимофей Скатов взлетел на 57 строк и стал 152-м. Накануне Скатов стал победителем турнира серии «Челленджер» в итальянской Парме.

В парном разряде топ-3 осталась без изменений: первый — американец Раджив Рам, за ним идут Джо Сэлисбери из Великобритании и нидерландский теннисист Уэсли Колхоф.

Казахстанец Андрей Голубев потерял одну строчку, заняв 52-е место. Александр Недовесов — 62-й (-2). Бублик опустился на семь позиций — 163-й.

Фото: ktf.kz











