РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:26, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист совершил стремительный взлет в мировом рейтинге

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальную версию рейтингов спортсменов одиночного и парного разрядов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Звание первой ракетки мира сохранил испанец Карлос Алькарас, за ним располагаются его соотечественник Рафаэль Надаль и Каспер Рууд из Норвегии.

    Казахстанец Александр Бублик остался 43-м. Ближайший к первой сотне из отечественных теннисистов Тимофей Скатов взлетел на 57 строк и стал 152-м. Накануне Скатов стал победителем турнира серии «Челленджер» в итальянской Парме.

    В парном разряде топ-3 осталась без изменений: первый — американец Раджив Рам, за ним идут Джо Сэлисбери из Великобритании и нидерландский теннисист Уэсли Колхоф.

    Казахстанец Андрей Голубев потерял одну строчку, заняв 52-е место. Александр Недовесов — 62-й (-2). Бублик опустился на семь позиций — 163-й.


    Фото: ktf.kz





    Теги:
    Спорт Теннис для mail.ru
    Сейчас читают
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!