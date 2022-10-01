РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:16, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист совершил сенсацию и вышел в полуфинал турнира в Лиссабоне

    None
    ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов провел матч третьего круга турнира одиночного разряда мужского «Челленджера» в Лиссабоне (Португалия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во встрече с французским спортсменом Бенуа Пэром (165-я ракетка мира) казахстанец одержал победу в трех сетах со счетом 6:4, 2:6, 7:5. Матч продлился два часа и 34 минут.

    Во время игры Скатов (233-я ракетка мира) исполнил одну подачу навылет и совершил четыре двойные ошибки, а также выиграл пять очков и три гейма подряд.

    Игра проходила на стадии четвертьфинала турнира и, таким образом, он сыграет в полуфинале.


    Фото: sports.kz




    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!