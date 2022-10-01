Казахстанский теннисист совершил сенсацию и вышел в полуфинал турнира в Лиссабоне

ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов провел матч третьего круга турнира одиночного разряда мужского «Челленджера» в Лиссабоне (Португалия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече с французским спортсменом Бенуа Пэром (165-я ракетка мира) казахстанец одержал победу в трех сетах со счетом 6:4, 2:6, 7:5. Матч продлился два часа и 34 минут.

Во время игры Скатов (233-я ракетка мира) исполнил одну подачу навылет и совершил четыре двойные ошибки, а также выиграл пять очков и три гейма подряд.

Игра проходила на стадии четвертьфинала турнира и, таким образом, он сыграет в полуфинале.















