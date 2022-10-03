Казахстанский теннисист совершил рывок в мировом рейтинге после сенсации в Европе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов значительно улучшил положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Скатов поднялся на 24 позиции и занял 209-е место. На прошлой неделе Тимофей сенсационно вышел в полуфинал турнира в Лиссабоне (Португалия), где уступил 137-й ракетке мира Марко Чеккинато из Италии. При этом личным рекордом теннисиста является 187-я строчка мирового рейтинга — ее он занимал в мае этого года.

Первое место в рейтинге занимает испанец Карлос Алькарас, на второй позиции — его соотечественник Рафаэль Надаль, замыкает тройку лидеров норвежский спортсмен Каспер Рууд.





Фото: ktf.kz











