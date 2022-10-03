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    09:35, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист совершил рывок в мировом рейтинге после сенсации в Европе

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов значительно улучшил положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Скатов поднялся на 24 позиции и занял 209-е место. На прошлой неделе Тимофей сенсационно вышел в полуфинал турнира в Лиссабоне (Португалия), где уступил 137-й ракетке мира Марко Чеккинато из Италии. При этом личным рекордом теннисиста является 187-я строчка мирового рейтинга — ее он занимал в мае этого года.

    Первое место в рейтинге занимает испанец Карлос Алькарас, на второй позиции — его соотечественник Рафаэль Надаль, замыкает тройку лидеров норвежский спортсмен Каспер Рууд.



    Фото: ktf.kz




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