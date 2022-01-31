Казахстанский теннисист совершил рывок в мировом рейтинге после Australian Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтингов одиночного и парного разрядов после Australian Open. Казахстанский теннисист Александр Бублик занял 35 место в рейтинге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Тройка сильнейших осталась прежней: Новак Джокович (Сербия), Даниил Медведев (Россия) и Александр Зверев (Германия).

Представитель Казахстана Александр Бублик, завершивший выступление на Australian Open во втором круге, отыграл две строчки и стал 35-м, тем самым вплотную приблизившись к личному рекорду (34 место). Михаил Кукушкин поднялся на 14 позиций и занял 166 место.

Напомним, что на прошедшем Открытом чемпионате Австралии Михаил уступил в первом же раунде. Дмитрий Попко откатился на три строчки вниз — 180-й.

В рейтинге парного разряда лидирует хорват Мате Павич, за ним располагаются его земляк Никола Мектич и Джо Сэлисбери из Великобритании.

Андрей Голубев опустился с 29 на 30 позицию, Бублик потерял сразу 15 строк (65), Александр Недовесов поднялся с 70 на 67 место.

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Анна Данилина вошла в ТОП-25 мирового рейтинга после сенсации на Australian Open.