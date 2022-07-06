6 Июля 2022 05:39

Казахстанский теннисист Скатов вышел во второй круг турнира в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов дебютировал на турнире парного разряда мужского «Челленджера» в итальянском Тоди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с аргентинским теннисистом Тиаго Агустин Тиранте казахстанец провел матч 1/8 финала турнира против греческо-украинского дуэта Маркос Каловелонис — Владислав Манафов и одержал победу в трех сетах с общим счетом 6:4, 2:6, 10:5. Матч продлился один час и 22 минуты.

Во время встречи казахстанский и аргентинский теннисисты подали две подачи навылет и не совершили ни одной двойной ошибки, выиграли восемь очков и три гейма подряд.

Ранее капитан сборной Казахстана Ярослава Шведова одержала победу на Уимблдоне.



