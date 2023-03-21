00:47, 21 Март 2023 | GMT +6
Казахстанский теннисист Скатов выиграл в полуфинале квалификации турнира в Майами
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (155-я ракетка мира) провел полуфинальный матч квалификации турнира одиночного разряда в Майами (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В игре с эквадорским теннисистом Эмилио Гомес Гомесом (96-я ракетка мира) казахстанец одержал победу с общим счетом 6:2, 6:2. Матч продлился один час и 27 минут.
Во время игры Скатов исполнил две подачи навылет и совершил одну двойную ошибку, а также выиграл восемь очков и четыре гейма подряд.
22-летний Скатов на данный момент является второй ракеткой Казахстана в мировом рейтинге после Александра Бублика (48-я позиция АТР).Фото: sports.kz