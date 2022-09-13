Казахстанский теннисист Скатов проиграл на старте турнира в Польше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов дебютировал в турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в польском Щецине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче 1/16 финала против итальянского теннисиста Джанлуки Магера (167-я ракетка мира) Скатов потерпел поражение в трех сетах со счетом 3:6, 6:1, 4:6. Матч продлился два часа и десять минут.

Во время встречи казахстанский теннисист исполнил три подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки, а также выиграл пять очков и пять геймов подряд.

На данный момент Тимофей располагается на 243-й строчке рейтинга ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде.





















Фото: sports.kz