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    21:11, 12 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист Скатов проиграл на старте турнира в Польше

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов дебютировал в турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в польском Щецине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В матче 1/16 финала против итальянского теннисиста Джанлуки Магера (167-я ракетка мира) Скатов потерпел поражение в трех сетах со счетом 3:6, 6:1, 4:6. Матч продлился два часа и десять минут.

    Во время встречи казахстанский теннисист исполнил три подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки, а также выиграл пять очков и пять геймов подряд.

    На данный момент Тимофей располагается на 243-й строчке рейтинга ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде.







    Фото: sports.kz


    Теги:
    Спорт Теннис для mail.ru
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