Казахстанский теннисист Скатов потерпел неожиданное поражение в Бразилии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (125-е место в рейтинге ATP) сенсационно проиграл в 1/8 финала квалификации турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В своем первом матче на турнире Скатов встретился с бразильцем Эдуардо Рибейро (436-е место в рейтинге ATP) и был явным фаворитом в данном противостоянии, однако в итоге уступил в трех сетах — 2:6, 6:2, 4:6.

Призовой фонд турнира в Рио-де-Жанейро составит 2 178 980 долларов. Победитель в одиночном разряде заработает 376 620 долларов и получит 500 рейтинговых очков. Главным фаворитом турнира является испанец Карлос Алькарас (2-е место в рейтинге ATP) — он посеян под первым номером.

Фото: olympic.kz