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Казахстанский теннисист с победы стартовал в «миксте» Australian Open

22 Января 2022 17:27
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Казахстанский теннисист с победы стартовал в «миксте» Australian Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Андрей Голубев провел стартовый матч турнира Australian Open в смешанных парах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В тандеме с представительницей Украины Людмилой Киченок Голубев противостоял индийско-хорватскому дуэту Рохан Бопанна/Дарья Юрак.

В первом сете Юрак и Бопанна переиграли соперников со счетом 6:1, после чего Голубев и Киченок восстановили равновесие — 6:4. Итоговый сет остался за Андреем и Людмилой — 11:9.

Отметим, что в настоящее время на Открытом чемпионате Австралии честь Казахстана, помимо Голубева, отстаивает Анна Данилина (парный разряд). Остальные отечественные теннисисты завершили борьбу на турнире.


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#Спорт   #Теннис  
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