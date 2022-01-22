Казахстанский теннисист с победы стартовал в «миксте» Australian Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Андрей Голубев провел стартовый матч турнира Australian Open в смешанных парах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В тандеме с представительницей Украины Людмилой Киченок Голубев противостоял индийско-хорватскому дуэту Рохан Бопанна/Дарья Юрак.

В первом сете Юрак и Бопанна переиграли соперников со счетом 6:1, после чего Голубев и Киченок восстановили равновесие — 6:4. Итоговый сет остался за Андреем и Людмилой — 11:9.

Отметим, что в настоящее время на Открытом чемпионате Австралии честь Казахстана, помимо Голубева, отстаивает Анна Данилина (парный разряд). Остальные отечественные теннисисты завершили борьбу на турнире.