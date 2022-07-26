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Казахстанский теннисист с победы стартовал на турнире в Италии
26 Июля 2022 01:39

Казахстанский теннисист с победы стартовал на турнире в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов дебютировал в турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в Бенедетто (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В матче 1/16 финала против местного теннисиста Маттиа Белуччи казахстанец одержал победу в третьем сете, когда итальянец отказался от продолжения встречи при счете 2:2. В первых двух сетах счет был 6:4, 2:6. Матч продлился два часа и десять минут.

Во время встречи казахстанский теннисист не подал ни одной подачи навылет и совершил одну двойную ошибку, выиграл семь очков и четыре гейма подряд.

На данный момент Тимофей находится на 216 позиции рейтинга ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде.


Фото: sports.kz




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