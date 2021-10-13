Казахстанский теннисист проиграл в первом круге «Челленджера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел матч против испанца Альваро Лопеса Сан Мартина в рамках одиночного разряда «Челленджера» в Неаполе и уступил ему, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

По сумме двух сетов Скатов уступил со счетом 3:6, 2:6. Игра состоялась на твердом покрытии и продлилась один час девять минут. За это время казахстанский спортсмен выиграл пять геймов из 17, не совершил подач навылет при отсутствии двойных ошибок и не смог реализовать ни один брейк-поинт.

Таким образом, спортсмен закончил свои выступления в рамках одиночного разряда турнира «Челленджер» в итальянском Неаполе.