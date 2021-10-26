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    20:54, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанский теннисист проиграл в финале квалификации турнира в России

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко встретился с финном Эмилем Руусувуори в рамках финала квалификации турнира серии ATP 250 в Санкт-Петербурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Спортсмен проиграл по итогам двух сетов со счетом 6:7, 4:6. Игра состоялась на твердом покрытии и продлилась два часа 15 минут. За это время казахстанский спортсмен выиграл десять геймов из 22-ух, совершил четыре подачи навылет при шести двойных ошибках и реализовал два брейк-поинта.

    Таким образом, на турнире серии ATP 250 в России остался один представитель Казахстана — Александр Бублик . Спортсмен встретится с россиянином Евгением Тюрновым в рамках 1/16 финала турнира.


    Теги:
    Спорт Теннис
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