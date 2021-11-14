Казахстанский теннисист проиграл в финале «Челленджера» в Словакии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов провел матч в рамках финала парного разряда турнира серии «Челленджер» в Братиславе(Словакия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Спортсмен выступил в паре с украинцем Денисом Молчановым против словака Филипа Хорански и представителя Украины Сергея Стаховского. Казахстанский теннисист проиграл по итогам двух сетов со счетом 4:6, 4:6. Игра состоялась на твердом покрытии и продлилась один час и 12 минут. За это время казахстанский спортсмен выиграл восемь геймов из 20, совершил четыре подачи навылет при отсутствии двойных ошибок и не реализовал ни один брейк-поинт.
Таким образом, Недовесов завершил свои выступления на турнире серии «Челленджер» в парном разряде.
Ранее Александр Недовесов в парном разряде с представителем Украины Денисом Молчановым в 1/2 финала оказались сильнее пары Срирам Баладжи/Дивидж Шаран (Индия). Матч завершился со счетом 6:2, 6:3.
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